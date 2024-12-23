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ПриватБанк запускает валютообмен в банкоматах: как воспользоваться

Приватбанк
Фото: пресс-служба ПриватБанка

Государственный ПриватБанк запускает уникальную услугу – валютообмен в АТМ-Recycler. Теперь украинцы могут обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что благодаря новой услуге для клиентов банка стал доступным круглосуточный доступ к обмену валюты в удобное время.

Как сообщают в финучреждении, украинцы могут получить наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту.

При этом ПриватБанк обеспечивает прозрачные условия – при обмене используется наличный курс банка, а остальные до 100 грн зачисляются на карту клиента или мобильный счет.

В настоящее время установлены следующие лимиты:

  • до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.

Банкоматы Recycler ПриватБанка, принимающие наличные деньги в вашем городе, можно просмотреть по ссылке, выбрав “Банкоматы” → “Прием наличных пачкой”.

Напомним, ПриватБанк сделал еще более доступными для клиентов услуги инвестирования средств в ценные бумаги. Теперь покупать онлайн облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в веб-версии "Приват24" можно от 1 000 грн.

Автор:
Светлана Манько