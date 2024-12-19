ПриватБанк будет бесплатно доставлять карты по Украине и миру в 2025 году

ПриватБанк продлил до конца наступающего 2025 бесплатную отправку банковских карт с доставкой по всей Украине и в 48 стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Как заказать карту

Сообщается, что заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто — оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтомате "Новой Почты" по Украине и через "Новую Почту" или "Укрпочту" за границу.

Бесплатно банк доставляет кредитку “Универсальная”, карту для выплат, в том числе пенсионные и социальные карты, а также бизнес-карту «Ключ к счету» для предпринимателей.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в "Приват24" и бесплатно заказать международную доставку платежных карт. Такая услуга доступна в 45 странах мира.