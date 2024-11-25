ПриватБанк запустил SWIFT-переводы из Польши без комиссии и с кэшбэком: какие условия

Находящиеся в Польше украинцы смогут отправлять SWIFT-переводы в Украину без комиссии через партнера ПриватБанка — Банк Pekao SA, и получать кэшбэк. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что в ноябре для клиентов банк вместе с партнерами запустили специальную программу, которая позволит получать кэшбэки при зачислении SWIFT-переводов из Банка Pekao. S. A. на карты Mastercard от ПриватБанка.

Условия программы

Каждый участник программы может получить гарантированный кэшбэк в 150 грн за первый перевод и имеет шанс выиграть кэшбэк 1500 грн ежемесячно.

Все SWIFT-переводы на сумму от 100 дол. (или эквивалент в другой валюте), осуществленные через Банк Pekao SA на карту Mastercard от ПриватБанка, автоматически участвуют в розыгрыше.

Условия программы действуют с 25 ноября 2024 года по 25 мая 2025 года.

Отправить SWIFT-перевод в Украину можно:

1. В отделениях Банка Pekao S. A.

2. В интернет-банкинге Pekao 24.

3. В мобильном приложении PeoPay .

В ПриватБанке подчеркивают преимущества получения SWIFT-переводов, среди которых отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн-отслеживания переводов и специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов. Обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю в течение 5 минут.

Справка: Банк Pekao SA, основанный в 1929 году, является одним из крупнейших финансовых учреждений в Центрально-Восточной Европе и вторым по величине универсальным банком в Польше. Банк также предлагает украиноязычное мобильное приложение PeoPay, онлайн-банкинг Pekao24 и специальную страницу на своем сайте, созданную для украинских клиентов.

Напомним, ПриватБанк открыл для корпоративных клиентов и предпринимателей возможность получать кредиты на развитие бизнеса исключительно в цифровом формате через Приват24 для бизнеса. Этот новый сервис позволяет удобным и быстрым способом оформлять кредиты онлайн без необходимости посещения банка.