ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком: які умови

Українці, які перебувають у Польщі, зможуть відправляти SWIFT-перекази до України без комісії через партнера ПриватБанку — Банк Pekao S.A., та отримати кешбек. Про це інформує пресслужба банку.

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Зазначається, що у листопаді для клієнтів банк разом з партнерами запустили спеціальну програму, яка дозволить отримувати кешбеки при зарахуванні SWIFT-переказів з Банку Pekao S.A. на картки Mastercard від ПриватБанку.

Умови програми

Кожен учасник програми може отримати гарантований кешбек 150 грн за перший переказ та має шанс виграти кешбек 1500 грн щомісяця.

Всі SWIFT-перекази на суму від 100 дол. (або еквівалент в іншій валюті), здійснені через Банк Pekao S.A. на картку Mastercard від ПриватБанку, автоматично беруть участь у розіграші.

Умови програми діють з 25 листопада 2024 року до 25 травня 2025 року.

Надіслати SWIFT-переказ до України можна:

1. У відділеннях Банку Pekao S.A.

2. В інтернет-банкінгу Pekao24.

3. У мобільному застосунку PeoPay.

У ПриватБанку підкреслюють переваги отримання SWIFT-переказів, серед яких відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн-відстеження переказів та спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів. Зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу протягом 5 хвилин.

Довідка: Банк Pekao S.A., заснований у 1929 році, є однією з найбільших фінансових установ у Центрально-Східній Європі та другим за величиною універсальним банком у Польщі. Банк також пропонує україномовний мобільний застосунок PeoPay, онлайн-банкінг Pekao24 та спеціальну сторінку на своєму сайті, створену для українських клієнтів.

Нагадаємо, ПриватБанк відкрив для корпоративних клієнтів та підприємців можливість отримувати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через "Приват24 для бізнесу". Цей новий сервіс дозволяє зручним та швидким способом оформлювати кредити онлайн, без необхідності відвідування банку.