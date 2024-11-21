ПриватБанк ввів можливість безконтактного додавання карток до гаманця Apple Pay

Клієнти ПриватБанку, які використовують цифровий гаманець Apple Pay, відтепер мають можливість додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів. ПриватБанк налаштував безконтактне додавання власних карток до цифрового гаманця - для цього тепер треба лише піднести саму картку до смартфону.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Як безконтактно додати картку ПриватБанку до Apple Pay

Щоб додати картку ПриватБанку до Apple Pay, необхідно відкрити на iPhone застосунок "Гаманець", натиснути кнопку "додати картку" та піднести банківську картку до смартфону. Гаманець автоматично зчитає всі необхідні дані та карткою вже можна користуватися для оплати смартфоном.

У фінустанові нагадують, що у травні 2017 року ПриватБанк першим серед українських банків надав можливість своїм клієнтам оплачувати покупки iPhone - разом з компанією Apple банк запустив в Україні платіжний сервіс Apple Pay.

Наприкінці 2023 року завдяки запуску ПриватБанком та Visa сервісу Tap to Pay, Україна стала третьою країною Європи та шостою у світі, де підприємці та малий бізнес отримали можливість приймати безготівкові платежі, маючи лише iPhone та додаток ПриватБанку "Термінал".