Apple дозволить користуватися Apple Pay в будь-якому браузері на комп'ютері

Цього тижня Apple представила нову систему, яка дасть змогу власникам iPhone з iOS 18 та новішими версіями використовувати Apple Pay для розрахунків у будь-якому веб-браузері на комп'ютері, включно з Chrome, Edge, Firefox та іншими на ОС Windows.

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Про це повідомляє MacRumors.

Будь-який сайт, що підтримує останню версію Apple Pay SDK, працюватиме з новою системою. Під час оплати в браузері, відмінному від Safari, з'являтиметься QR-код для сканування в додатку "Камера" на iPhone. Це дозволить завершити покупку через смартфон.

Деталі системи Apple розкрила на сесії кодування WWDC 2024. Проте широкого поширення вона набуде не одразу, оскільки розробникам потрібен час для інтеграції оновленого Apple Pay SDK.

Раніше Apple Pay у веб-переглядачі на комп'ютерах був доступний лише в Safari на Mac. Тепер функція стане доступною для більшої кількості браузерів та пристроїв.

Нова можливість з'явиться після виходу публічної версії iOS 18, реліз якої заплановано на вересень 2024 року. Додамо, що iOS 18 буде сумісна з тими ж моделями iPhone, що й iOS 17, а також з iPhone XR, а отже, і з моделями iPhone XS і iPhone XS Max з тим самим чіпом A12 Bionic, але для старших моделей iPhone підтримка операційної системи буде відсутня.

Що ще відомо про iOS 18

Також відомо, що iOS 18 містить невеликі, але цікаві зміни для кнопок на iPhone, додаючи більше візуальних елементів під час зміни гучності, активації кнопки Action або блокування екрана. Коли користувач натискаєте кнопку ‌iPhone‌ в ‌iOS 18‌, рамка дисплея злегка виступає назовні.

Ця функція доступна для кнопок гучності, кнопки дії та кнопки живлення, і, ймовірно, вона також буде використана для кнопки захоплення, яка, за чутками, доступна для моделей iPhone 16 . У ‌iPhone 16‌ Apple додає спеціальну кнопку, щоб полегшити відеозйомку та фотографування в альбомній орієнтації.

Кнопка буде в правій нижній частині ‌iPhone‌, нижче кнопки живлення. Чутки припускають, що кнопка "Зйомка" може розташовуватися врівень з боковою стороною ‌iPhone 16‌, тому якщо дисплей трохи висувається, коли вона використовується і це стане корисним візуальним індикатором.

Додамо, iOS 18 від Apple запропонує нову функцію безпеки, яка дозволить користувачам блокувати вбудовані додатки, такі як пошта, повідомлення, фото, Safari та інші.

Нова функція забезпечить додатковий рівень конфіденційності, вимагаючи автентифікацію за допомогою Face ID, Touch ID або паролю для розблокування заблокованих додатків.

Джерело фото: ua.depositphotos.com