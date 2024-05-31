Apple оновить Siri з розширеними можливостями ШІ, зокрема голосовим керуванням сторонніми додатками - ЗМІ

Apple Inc. активно працює над значним оновленням свого віртуального помічника Siri, надаючи йому розширені можливості штучного інтелекту. Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Bloomberg.

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Зазначається, що таке оновлення дасть Siri виконувати складніші завдання, а також керувати функціями сторонніх додатків за допомогою голосових команд, роблячи його ще більш корисним та універсальним інструментом для користувачів.

Крім того, це оновлення є частиною масштабної стратегії Apple у сфері штучного інтелекту, яка буде представлена на Всесвітній конференції розробників 10 червня. Втім, офіційно компанія це не коментує.

Серед нових функцій, які, як очікується, представить Apple, є транскрипція голосових нагадувань та зведень, швидкий перегляд веб-сайтів та сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені можливості редагування фотографій, а також створення емодзі за допомогою ШІ.

Зазначається, що Apple планує реалізувати базові функції штучного інтелекту безпосередньо на пристроях користувачів, що дозволить їм працювати навіть без підключення до інтернету. Більш складні операції будуть виконуватися за допомогою хмарних обчислень.

Співпраця Apple з розробниками ШІ

Нагадаємо, що Apple активно співпрацює з OpenAI. Компанія планує інтегрувати чат-бот та інші технології OpenAI в свою операційну систему iOS для iPhone.

Вона міститиме ряд функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple, здатної генерувати текст, схожий на людський. Крім того, Apple розглядає можливість співпраці з іншими партнерами для створення функції чат-бота, подібної до ChatGPT від OpenAI.

Також компанія продовжує переговори з материнською компанією Google - Alphabet Inc. - щодо використання у майбутньому її моделі ШІ під назвою Gemini.

Однак наразі Siri здебільшого виконує прості команди - такі як відтворення музики, пошук інформації та керування розумним будинком. Розробники можуть створювати спеціальні команди для своїх програм, а користувачі - вручну налаштовувати ярлики Siri. Нова ж система Siri має піти далі, використовуючи ШІ для автоматичної активації функцій на основі дій користувача.

Розробка нової функції Siri є одним із найамбітніших проектів Apple у сфері штучного інтелекту. Очікується, що вона з'явиться в оновленні iOS 18 наступного року. На початку Siri зможе виконувати лише одну команду за раз, але згодом користувачі зможуть комбінувати кілька команд в одному запиті.

Завдяки такому оновленню Apple прагне відновити лідерство у сфері голосових помічників та штучного інтелекту, де вона втратила позиції, поступившись конкурентам, таким як Alexa від Amazon та Google Assistant.

Apple вимушена наздоганяти конкурентів

Такі техногіганти як Google та Microsoft наразі інвестують значні кошти у дослідження та розробки в галузі ШІ. Натомість Apple, хоча й збільшує свої інвестиції в ШІ, все ж відстає від конкурентів за обсягами фінансування та кількістю дослідницьких проектів.

Також, на відміну від Google та OpenAI, які мають власні великі мовні моделі (LLM), такі як LaMDA та GPT-3, Apple поки що не представила свою власну LLM.

Це обмежує можливості Siri у порівнянні з конкурентами, які використовують LLM для покращення розуміння природної мови та генерації відповідей.

Джерело фото: ua.depositphotos.com