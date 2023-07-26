Конкурує з Microsoft і Google: Amazon залучає тисячі людей для тестування його сервісів штучного інтелекту

Комерційна компанія Amazon залучила тисячі клієнтів, щоб випробувати його сервіс, який змагається з Microsoft і Google у ключовій сфері штучного інтелекту. Компанія заявила, що її асортимент пропонованих моделей штучного інтелекту, низькі ціни та роль найбільшого постачальника хмарних технологій допоможуть їй у конкурентній гонці з продажу інструментів штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що компанія анонсувала нові інструменти ШІ, включаючи програму для створення більш розмовних агентів з обслуговування клієнтів, доступ до технологій від стартапу Cohere та систему охорони здоров’я для створення клінічних записів після відвідування пацієнта.

Такі організації, як Sony, Ryanair і Sun Life випробували Amazon Bedrock, послугу, про яку компанія анонсувала в квітні, яка дозволяє компаніям створювати програми за допомогою цілого ряду моделей ШІ.

Amazon Bedrock — це відповідь компанії на послуги, анонсовані конкурентів Google і Microsoft які розробили або продали ШІ, що привернуло значну увагу громадськості. Нагадаємо, шо саме Microsoft інвестувала в OpenAI, який створив ChatGPT.

Розголошення Amazon про тисячі користувачів Bedrock, про що раніше не повідомлялося, показує, що його зусилля також викликають інтерес.

"Наша місія — зробити кожну компанію компанією штучного інтелекту", — сказав віце-президент Свам Сівасубраманян.

За його словами, Amazon Bedrock стане загальнодоступним для будь-якого клієнта вже незабаром. Він відмовився уточнити коли, додавши, що компанія прагне спочатку вирішити проблеми, пов’язані з розподілом витрат і контролем підприємства.

Тим часом, як пише Reuters, компанія розширює сервіс. Хмарний провайдер анонсував агенти для Amazon Bedrock, які дозволяють компаніям створювати чат-ботів, які виконують завдання та дають більш персоналізовані відповіді на основі їхніх приватних даних.

До слова, щоб наздогнати конкурентів, корпорація Apple також працює над інструментами штучного інтелекту, які могли б кинути виклик OpenAI, Alphabet Google та іншим, але компанія ще не розробила чіткої стратегії для випуску технології для споживачів.

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