Конкурирует с Microsoft и Google: Amazon привлекает тысячи людей для тестирования его сервисов искусственного интеллекта

Коммерческая компания Amazon привлекла тысячи клиентов, чтобы испытать его сервис, соперничающий с Microsoft и Google в ключевой сфере искусственного интеллекта. Компания заявила, что ее ассортимент предлагаемых моделей искусственного интеллекта, низкие цены и роль крупнейшего поставщика облачных технологий помогут в конкурентной гонке по продаже инструментов искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что компания анонсировала новые инструменты ИИ, включая программу создания более разговорных агентов по обслуживанию клиентов, доступ к технологиям от стартапа Cohere и систему здравоохранения для создания клинических записей после посещения пациента.

Такие организации, как Sony, Ryanair и Sun Life испытали Amazon Bedrock, услугу, о которой компания анонсировала в апреле, позволяющая компаниям создавать приложения с помощью целого ряда моделей ИИ.

Amazon Bedrock – это ответ компании на услуги, анонсированные конкурентами Google и Microsoft, которые разработали или продали ИИ, что привлекло значительное внимание общественности. Напомним, что именно Microsoft инвестировала в OpenAI, который создал ChatGPT.

Разглашение Amazon о тысячах пользователей Bedrock, о чем ранее не сообщалось, показывает, что его усилия также вызывают интерес.

"Наша миссия - сделать каждую компанию компанией искусственного интеллекта", - сказал вице-президент Свам Сивасубраманян.

По его словам, Amazon Bedrock станет общедоступным для любого клиента уже скоро. Он отказался уточнить, когда, добавив, что компания стремится сначала решить проблемы, связанные с распределением затрат и контролем предприятия.

В то же время, как пишет Reuters, компания расширяет сервис. Облачный провайдер анонсировал агенты для Amazon Bedrock, позволяющие компаниям создавать чат-ботов, которые выполняют задания и дают более персональные ответы на основе их частных данных.

К слову, чтобы догнать конкурентов, корпорация Apple работает над инструментами искусственного интеллекта, которые могли бы бросить вызов OpenAI, Alphabet Google и другим, но компания еще не разработала четкой стратегии для выпуска технологии для потребителей.

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