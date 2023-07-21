Ведущие мировые компании будут маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

Мировые компании OpenAI, Alphabet и Meta Platforms добровольно взяли на себя обязательство обозначать водяными знаками контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Данный шаг был сделан в ответ на просьбу президента США Джо Байдена сделать эту технологию более безопасной.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, компании, в которые также входят Anthropic, Inflection, Amazon.com и партнер OpenAI Microsoft, пообещали тщательно тестировать системы перед их выпуском и делиться информацией о том, как уменьшить риски и инвестировать в кибербезопасность.

"Мы увидим больше технологических изменений в следующие 10 лет или даже в следующие несколько лет, чем мы видели за последние 50 лет. Это было для меня поразительным открытием, откровенно говоря", - сказал Байден, принимавший руководителей семи компаний в Белом доме в пятницу.

Издание пишет, что семь компаний обязались разработать систему "водяных знаков" для всех форм содержимого, от текста, изображений, аудио до видео, созданных ИИ, чтобы пользователи знали, когда технология была использована.

Этот водяной знак, который будет встроен в содержимое техническим способом, вероятно, облегчит пользователям обнаружение поддельных изображений или аудио, которые могут, например, демонстрировать насилие, которого не было или искажать фотографию политика, чтобы выставить человека в нелестном свете.

Сообщается, что Конгресс США рассматривает законопроект, требующий от политической рекламы сообщать, использовался ли искусственный интеллект для создания изображений или другого контента.

Компании также пообещали сосредоточиться на защите конфиденциальности пользователей по мере развития искусственного интеллекта и обеспечении того, чтобы технология была свободной от предубеждений и не использовалась для дискриминации уязвимых групп. Среди других обязательств – разработка решений ИИ для таких научных проблем, как медицинские исследования и смягчение климатических изменений.

"Мы приветствуем лидерство президента в объединении технологической индустрии, чтобы выработать конкретные шаги, которые помогут сделать искусственный интеллект более безопасным, безопасным и полезным для общества", - говорится в сообщении Microsoft в пятницу в блоге.

Поскольку генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, например ChatGPT, стал безумно популярным в этом году, законодатели во всем мире стали рассматривать, как смягчить опасность новой технологии для национальной безопасности и экономики.

При этом США отстают от ЕС в борьбе с регулированием искусственного интеллекта. Законодатели ЕС согласовали набор проектов правил, согласно которым такие системы, как ChatGPT, должны будут раскрывать контент, созданный искусственным интеллектом, помогать отличать так называемые поддельные изображения от подлинных и обеспечивать защиту от незаконного контента.

Европейский Союз также намерен ввести новые правила для компаний, разрабатывающих генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Их заставят раскрывать информацию об использовании любого защищенного авторским правом материала в соответствии с европейским законодательством.

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