OpenAI может уйти с рынка ЕС, если не будет соответствовать будущим нормам

В ЕС завершают разработку новых правил по искусственному интеллекту, но они вызывают беспокойство у генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Он предупредил, что компания может прекратить оказывать услуги на европейском рынке в ответ на регулирование ИИ.

Регулятов значительно расширил условия контроля в последние месяцы, чтобы включить новые обязательства для разработчиков крупномасштабных систем искусственного интеллекта, обеспечивающих такие сервисы, как ChatGPT и DALL-E от OpenAI, сообщает The Verge.

"Мы попытаемся выполнить требования, но если мы не сможем их выполнить, мы прекратим работу", - сказал Альтман.

По его словам, компания беспокоится, что такие системы, как ChatGPT, должны соответствовать ряду требований безопасности и прозрачности. Однако в компании не уверены, что смогут выполнить эти требования из-за технических ограничений.

Издание сообщает, что кроме технических проблем, раскрытие информации, которое требуется в соответствии с Законом ЕС об искусственном интеллекте, также составляет потенциальную бизнес-угрозу OpenAI.

Одно из положений в текущем проекте требует от разработчиков базовых моделей раскрывать детали дизайна своей системы (включая необходимую вычислительную мощность, время обучения и другую соответствующую информацию, связанную с размером и мощностью модели) и предоставлять сводку данных, защищенных авторским правом.

Ранее OpenAI делился такой информацией, но перестал это делать, поскольку его инструменты становились все более коммерчески ценными. Позже в компании сообщили, что совершили ошибку, раскрыв так много информации в прошлом, и что держать в тайне такую информацию необходимо, чтобы избежать копирования ее работы конкурентами.

Напомним, лидеры стран Большой семерки во время саммита в Японии призвали к разработке и принятию международных технических стандартов для искусственного интеллекта, а депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в европейский закон об искусственном интеллекте.