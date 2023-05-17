Разработчик ChatCPT хочет, чтобы в США регулировали искусственный интеллект

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Об этом пишет BBC.

Альтман дал показания перед комитетом Сената США, рассказав о возможностях и недостатках новой технологии.

Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

При этом гендиректор OpenAI признал влияние искусственного интеллекта на экономику. В частности, речь идет о том, что технология может заместить некоторые рабочие места, что приведет к увольнениям в определенных сферах.

Также Альтман сказал об обеспокоенности потенциальным влиянием ИИ на демократию и тем, как технологию можно использовать для целенаправленной дезинформации во время выборов.

В свою очередь некоторые законодатели заявили о необходимости принятия новых законов, чтобы людям было легче подавать в суд на OpenAI.

Сенатор-республиканец Джош Хоули сказал, что технология может быть революционной, однако сравнил ее с изобретением атомной бомбы.

А сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что будущее, где доминирует ИИ, "не обязательно является тем будущее, которого мы хотим".

Как пишет BBC, из свидетельств стало понятно, что в США существует двухпартийная поддержка создания нового органа по регулированию отрасли. Но технология развивается настолько быстро, что законодатели также задумались, сможет ли соответствующее агентство успевать за ней.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии. К примеру, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-боту в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.