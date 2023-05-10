Украинцы уже активно используют искусственный интеллект (ИИ) в бизнесе и обучении. Таким образом люди пытаются автоматизировать рутинные процессы, поскольку нейросети умеют расшифровывать тексты, искать полезную информацию, структурировать доклады. Редакция Delo.ua тоже решила провести собственный эксперимент и узнала, сможет ли ChatGPT стать эффективным "советником" для начинающих криптоинвесторов.

Почему решили провести эксперимент по ИИ

Мартовское банкротство банков в США усилило во всем мире интерес инвесторов к криптовалютам, демонстрирующим рост. В частности, интерес вызывает биткоин, который в этом году укрепил свои позиции с $16,5 тыс. за "монету" в январе до $29 тыс. в мае.

"Рост можно объяснить тем, что люди напуганы крахом банковской системы", – комментировал эти тренды генеральный директор Bittrex Global Оливер Линч.

Ранее Delo.ua уже писало о том, что иностранные эксперты прогнозируют биткоину дальнейший рост. В частности, технический директор Tether (USDT) Паоло Ардоино считает, что биткоин может "протестировать" исторический рекорд около $69 тыс. А после этого "монета" может дойти до новой планки в $100 тыс., не исключает директор по стратегии криптобиржи Gemini Маршалл Берд.

В таких условиях есть риски, что инвесторы будут и дальше активно накачивать криптоиндустрию капиталом, поскольку надеются на быстрые и большие доходы. Этот тренд могут поддержать и новички, которые не разбираются в специфике криптоинвестирования, но хотят сорвать куш.

Как показывает практика, криптоинвесторы начального уровня часто совершают ошибки, ведь выбирают для наставничества не опытных экспертов, а популярных блоггеров-"инфоцыган", советы которых могут оказаться сомнительными, даже опасными.

Возможно, начинающим криптоинвесторам с целью обучения полезнее будет применять искусственный интеллект? Ведь ChatGPT использует много возможностей:

имеет доступ к обширной базе данных, хотя ничего не знает о событиях после 2021 года;

общается на разных языках, в частности, на английском и украинском;

очень прост для взаимодействия: можно задать любой вопрос в чате и получить ответ.

Именно поэтому редакция Delo.ua решила протестировать функционал ChatGPT, чтобы понять, сможет ли чат-бот помочь новичкам научиться вкладывать деньги в криптоинвестиции правильно и с минимальным риском.

Как проводили тестирование ChatGPT

Первоначально редакция прописала около десяти различных вопросов для чат-бота, чтобы оценить точность его рекомендаций. Мы пытались создавать запросы на максимально простом языке. Вот несколько из подготовленных вопросов для примера:

В какие криптовалюты стоит вкладывать деньги? Какие криптовалюты ты считаешь перспективными/рискованными? Почему?

Каков будет курс биткоина до конца 2023 года? Почему? Какие риски имеются в 2023 году для биткоина?

Может ли наступить мировой кризис на рынке криптовалют? Почему и когда может произойти кризис? Как можно предотвратить этот сценарий?

Какие программы/книги ты можешь посоветовать мне в качестве криптоинвестора для обучения и инвестиций?

Далее, чтобы познакомиться с ChatGPT, нужно было зарегистрироваться на сайте OpenAI. После регистрации можно общаться с искусственным интеллектом, то есть вводить запросы и получить ответы в чате.

Нужна ли подготовка к знакомству с ChatGPT? Полезный совет: если будет непонятно, как действовать на этапе регистрации на сайте OpenAI или как лучше создавать запросы на чат-боту, стоит поискать короткие 5-минутные видео в YouTube с разъяснениями: - на каком языке лучше общаться и почему; - какие сайты для перевода можно использовать; - какие функции имеет чат-бот; - какие задачи он может выполнить и т.д.

Дает ли ChatGPT личные советы по крипте

Итак, наше общение с ChatGPT заняло около 4 часов. В первом блоке вопросов мы расспросили искусственный интеллект о том, чем именно он может быть полезен как помощник в изучении криптоинвестиций. ChatGPT сказал, что готов поделиться информацией об истории криптовалют, принципах работы и факторах, влияющих на их стоимость. Также он был готов ответить на конкретные вопросы инвестирования и рассказать о полезных учебных ресурсах.

ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua ChatGPT дает осторожные советы по криптовалют. Источник: Delo.ua

Итак, когда мы уточнили, какие криптовалюты ChatGPT считает перспективными, он назвал следующие:

биткоин;

биткоин кэш;

эфир;

лайтокоин;

рипл.

Все перечисленные "монеты" чат-бот охарактеризовал как популярные. В то же время чат-бот напомнил, что инвестиции в крипту считаются рискованными, поэтому порекомендовал обратиться за советами к финансовым консультантам или опытным инвесторам. При этом искусственный интеллект отказался предоставлять личные рекомендации по криптоинвестированию.

"Как искусственный интеллект, у меня нет личной точки зрения и не могу давать инвестиционные советы. Моя роль заключается в предоставлении информации и обобщении данных из открытых источников. Я стараюсь предоставить объективную информацию о криптовалютах и их потенциале, чтобы вы могли сделать собственные осознанные. решение по инвестициям". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

ИИ осторожно называет рискованные "монеты"

Интересен был наш диалог и на тему рискованных "монет". ИИ сказал, что инвестирование в любые криптовалюты несет определенные риски, поскольку стоимость активов может быстро меняться, поэтому инвестор рискует потерять деньги. В качестве примера он назвал новые альтокины одной из "монет", имеющих большие риски.

Также он предложил не верить в проекты, обещающие большую доходность за короткое время. Такие монеты, отметил ChatGPT, могут быть связаны с мошенническими схемами.

А еще ИИ порекомендовал не вкладываться в криптовалюты, имеющие слабую команду разработчиков. Такие проекты согласно ответам чат-бота могут не заботиться о безопасности сети, что увеличивает риски при инвестировании.

"Наконец, криптовалюты, не имеющие четкой стратегии развития или планирования, могут иметь меньшие шансы на успех в будущем". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

Кажется, ответ достаточно квалифицирован, но когда мы попросили назвать конкретные "монеты", в которые рискованно инвестировать, начались проблемы. ИИ долго думал, "жевал" ответы и в результате не предоставил исчерпывающего резюме. Единственное, что удалось "выбить" из чат-бота, это информацию о том, что опасно вкладываться в биткоин копии и шиба-ину .

ChatGPT осторожно говорит о рискованных криптовалютах. Источник: Delo.ua ChatGPT осторожно говорит о рискованных криптовалютах. Источник: Delo.ua криптовалютах. Источник: Delo.ua ChatGPT осторожно говорит о рискованных криптовалютах. Источник: Delo.ua ChatGPT осторожно говорит о рискованных криптовалютах. Источник: Delo.ua

В частности, по мнению ChatGPT, большинство копий биткоина "не имеют уникальных функций и могут быть простой попыткой получить быструю прибыль".

"Такие копии могут исчезнуть в любой момент, оставив вас ни с чем", - считает ИИ.

А в случае SHIB чат-бот приводит следующие риски проекта.

"Эта криптовалюта была создана как шутка, однако ее огромная популярность создала ситуацию, где ее стоимость резко возросла, но не имеет реальной базы или продукта. Это делает SHIB очень уязвимым к сильным колебаниям цен и возможным рискам". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

В целом ChatGPT порекомендовал осторожно создавать инвестиционный портфель и учитывать следующие факторы:

общая ситуация на рынке криптовалют;

новости и события, которые могут повлиять на цену криптовалюта;

собственные инвестиционные цели.

"Обычно рекомендуется продавать криптовалюты, когда цена достигает вашего целевого показателя, или если на рынке происходит значительное падение цен", - говорит ИИ.

Чат-бот дает ложные прогнозы, но извиняется

А вот когда настал черед спросить у ChatGPT о прогнозах на крипторынке, искусственный интеллект начал откровенно фантазировать. В частности, во время разговора о курсе биткоина в 2023 году чат-бот завуалированно сказал, что "на данный момент его цена превышает $50 тыс.". Но мы заметили, что это ложная информация, поскольку сейчас "монета" стоит около $30 тыс. ИИ сразу принес извинения и согласился с нашей позицией. При этом ChatGPT отметил, что не может самостоятельно проверить достоверность этой информации.

Как AI модель, я не могу самостоятельно проверять фактическую стоимость биткоина или какой-либо другой криптовалюты. Я основываюсь на том, что мне сообщают мои пользователи. Однако я могу использовать доступную информацию из открытых источников и мои предыдущие знания, чтобы предоставить пользователям самый точный и самый актуальный ответ, который я могу". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

Как уже отмечалось, ChatGPT не знает произошедших после 2021 года событий. Но это не мешает искусственному интеллекту утверждать, что он имеет доступ к актуальной информации о биткоине в 2023 году. Правда, чат-бот затруднился ответить, сколько же конкретно составляет курс "монеты" по состоянию на начало мая.

ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua ChatGPT пытается прогнозировать поведение криптовалюты. Источник: Delo.ua

В то же время ИИ все же смог предоставить интересный прогноз поведения биткоина в 2023 году, который можно считать актуальным. Хотя откуда ChatGPT получил такую информацию, непонятно.

"Некоторые эксперты верят, что биткоин имеет потенциал для продолжения роста цены в будущем. Например, некоторые прогнозируют, что к концу 2023 года цена биткоина может достичь $100 тыс., или даже больше, из-за увеличения институционального интереса и популярности среди рядовых пользователей". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

Также мы поговорили с чат-ботом о халвинге биткоина в 2024 году. Искусственный интеллект не сказал прямо, как это событие повлияет на курс "монеты". Но сделал неожиданный прогноз: "На данный момент трудно предсказать точный курс биткоина на конец 2024 года, но некоторые эксперты считают, что он может достичь $100-150 тыс.".

А еще ChatGPT предупредил, что в следующем году на курс биткоина могут давить следующие риски:

отрицательные новости с рынка криптовалют;

изменения регулирования;

появление конкурентов;

большие продажи "монеты";

большие атаки на криптобирже;

другие киберугрозы;

глобальные кризисы и т.д.

ChatGPT не исключает начало кризиса на крипторынке

На фоне мартовского банкротства банков в США мы не могли не спросить у ИИ, наступит ли новый кризис в криптоиндустрии. ChatGPT отметил, что такой сценарий возможен из-за чрезмерной спекулятивности и перекупного подхода к инвестированию.

ChatGPТ не исключает новый мировой кризис на крипторынке. Источник: Delo.ua

По мнению ChatGPT, кризис может наступить в любой момент, поскольку крупные продажи криптовалют могут вызвать быстрое падение цен на "монеты".

ИИ видит еще одну серьезную проблему: "Криптовалюты в основном торгуются на незарегистрированных биржах, а это усложняет расследование махинаций и мошенничеств".

Как спасти криптоиндустрию от кризиса? ChatGPT рекомендует проводить образовательные мероприятия среди инвесторов.

"Кроме того, регулирование криптовалютного рынка может обеспечить большую стабильность и доверие к этому рынку". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

ChatGPT рекомендует книги и учебные курсы

ИИ неплохо проявил себя в подготовке образовательных рекомендаций. Так, чат-бот отметил, что новички в криптоинвестициях могут использовать для покупки и продажи "монет" такие приложения, как Coinbase, Binance и Kraken , поскольку они обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Также ChatGPT считает, что получить актуальные знания по криптоинвестициям помогут специальные курсы на платформах Coursera, Udemy, Khan Academy, edX . К примеру, на Coursera можно пройти программы "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies" от Принстонского университета или "Blockchain Basics" от Университета Буффало.

"Эти программы могут помочь вам понять основные концепции криптовалют и инвестирования в них, а также помочь вам сделать обоснованные инвестиционные решения". ChatGPT чат-бот с искусственным интеллектом

ChatGPT рекомендует образовательные курсы для криптоинвесторов. Источник: Delo.ua ChatGPT рекомендует книги для криптоинвесторов. Источник: Delo.ua ChatGPT рекомендует приложения для криптоинвесторов. Источник: Delo.ua

А еще чат-бот подготовил топ-5 книг, которые могут быть полезны в изучении криптоинвестиций :

"Стандарт биткоина: децентрализованная альтернатива центральному банку", автор Сайфедин Аммус.

"Цифровое золото: биткоин и внутренняя история неудач и миллионеров, которые пытаются снова изобрести деньги", автор Натаниэль Поппер.

"Криптоактивы: руководство для инновационного инвестора в биткоин и не только" авторы Крис Берниске и Джек Татар.

"Освоение биткоина: разблокирование цифровых криптовалют", автор Андреас М. Антонопулос.

"Эпоха криптовалюты: как биткоин и цифровые деньги бросают вызов глобальному экономическому порядку", авторы Пол Винья и Майкл Дж. Кейси.



Общие впечатления от общения с ChatGPT

Этот чат-бот точно можно использовать в качестве ассистента для простых задач . Например, ИИ поможет получить определенную информацию: о самых известных криптобиржах, топ валютах по капитализации, общих правилах криптоинвестирования и т.д. Также ChatGPT хорошо формулирует тезисы из своих ответов и выделяет главное даже одним предложением .

Но ИИ еще учится, так что нужно внимательно проверять его ответы . Кроме того, чат-бот не сможет предоставить актуальную информацию после 2021 года. Его прогнозы – в основном пока фантазии. А еще, если задавать ему неточные вопросы, ChatGPT может в ответе "налить много воды" в виде общих фраз.

Также хотим предупредить: наш эксперимент с ChatGPT – это только проверка его возможностей, поскольку ИИ действительно помогает автоматизировать рутинные процессы. Но это тестирование чат-бота нельзя считать финансовыми советами . Поэтому каждый, кто захочет использовать ChatGPT в качестве помощника для криптоинвестиций, несет собственную ответственность за принятые решения.

Что думают эксперты

За нашей проверкой ChatGPT следил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он говорит, что результаты эксперимента его не удивили, поскольку у него есть опыт общения с чат-ботом.

"Логично, что ChatGPT имеет осторожный тон в некоторых фразах. Дело в том, что разработчики заранее предусмотрели возможность подобных "сложных" инвестиционных вопросов и риска судебных разбирательств, если ИИ будет советовать, куда инвестировать, а куда - нет. И речь идет не только о криптовалютах, а о любых инвестиционных инструментах". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Также понятно, почему ChatGPT не может формулировать прогнозы, поскольку ИИ учился на данных 2021 года.

"Конечно, ИИ не может знать последние тенденции и новости, чтобы скомпилировать их в какое-то решение", - говорит эксперт.

В то же время, чат-бот может стать хорошим помощником для обучения именно начинающим инвесторам, уверен Шевчишин, но сейчас он может помочь только в простых вопросах, например, рекомендациях литературы или курсов.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак говорит, что ИИ для криптоиндустрии может оказаться полезным в ограниченном режиме.

"ChatGPT может найти данные, предложить прочитать информацию, ответить на теоретические вопросы. Но этот чат непригоден для прогнозирования. Поэтому криптоинвесторам ИИ может помочь в сборе теоретической информации по активам для инвестиций. Но для этого также можно спокойно использовать Google". Максим Орищак аналитик компании ЦБТ

Советы: как общаться с ChatGPT безопасно

ИИ учится не только на публичных данных в интернете, но и благодаря общению с людьми, поэтому эксперты рекомендуют осторожно вести диалог с чат-ботом. Для этого следует выполнять следующие правила безопасности: