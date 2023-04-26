Какие проблемы могут возникнуть у предпринимателей при работе с ИИ - оценки украинских компаний

Украинские компании, уже использующие искусственный интеллект в бизнес-процессах, говорят, что нужно следить за сохранением данных и соблюдением законодательства по авторским правам. Об этом рассказывает издание Delo.ua в статье "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".

В частности, Ощадбанк уже использует ИИ для ведения соцсетей. Поэтому на основе этого опыта маркетинг директор Ощадбанка Сергей Грабчак говорит, что интегрировать ИИ в бизнес процессы нужно осторожно, поскольку возникает вопрос секюрности данных.

"Также важным аспектом использования AI является legal и этические вопросы. Поэтому необходимо быть осторожным в использовании новых инструментов и действовать исключительно в правовых рамках. Революционные технологии всегда так создаются. Сначала – продукт, потом – нормативы. В текущих задачах маркетинга и банка мы не передаем ChatGPT никаких личных данных или данных компании», – объясняет Грабчак.

А в издательстве "Ранок" напечатали первую в Украине детскую книгу "Хочу на Марс", которую помог создать ИИ. После этого эксперимента издатели уверены, что использование инструментов искусственного интеллекта создает спорные моменты по авторскому праву.

"Правовая база по этому вопросу не только в Украине, но и во всем мире еще нуждается в согласованиях и доработках. Мы сейчас находимся на том этапе, когда конкретные иски и судебные решения будут формировать общую практику. А все потому, что нормы не успевают за технологиями", - говорит главная редактор департамента детской литературы издательства "Ранок" Анна Булгакова.

Согласен с этим и владелец бренда Meméme Владислав Гуристримба. Его компания использовала инструменты искусственного интеллекта для создания коллекции белья. Имея соответствующий опыт, предприниматель уверен, что "мир ожидает больших изменений в законодательстве и управлении авторскими правами на контент, созданный нейросетями".

Следует ли использовать ИИ в бизнесе, если есть риски потери данных или судебных дел из-за авторских прав? Представители украинских компаний считают, что каждый предприниматель должен сделать свой выбор.

"Есть институции, которые используют ChatGPT – например, Morgan Stanley. Есть и те, кто против – самый большой по объемам активов банковский холдинг США JPMorgan Chase запретил 250 тыс. своим работникам пользоваться ChatGPT", – объясняет Сергей Грабчак из Ощадбанка.

Если все же принято решение использовать AI – самый лучший совет дал Стив Джобс – Stay hungry, stay foolish, продолжает Грабчак.

"Нейросети дают широкий спектр услуг и возможностей. За текущий месяц в мире AI произошло больше изменений, чем за последний 10 лет. ChatGPT сделал ненужными десятки тысяч стартапов. Будущее уже здесь", - говорит маркетинг директор Ощадбанка.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр технологий Мишель Донелан объявили о выделении £100 млн начального финансирования для целевой группы, ответственной за ускорение возможностей страны в сфере искусственного интеллекта.

Более подробно о том, как бизнес решает проблемы, когда автоматизирует рабочие процессы с применением искусственного интеллекта, читайте в статье Delo.ua "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".