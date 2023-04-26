Юристы выделили основные риски для бизнеса, который применяет искусственный интеллект

Появление инструментов ИИ уже создало риск для многих бизнесов и сервисов, чей функционал может быть заменен и вытеснен ChatGPT или другими подобными чат-ботами. Поэтому юристы дают рекомендации, какие проблемы может вызвать ИИ, если технологии использовать неправильно. Об этом Delo.ua рассказывает в статье "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".

Старший юрист коммерческой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Николай Гелетий называет появление искусственного интеллекта закономерной эволюцией, но обращает внимание на главный риск этой технологии.

"Неизвестно, до чего ChatGPT может дойти и как будет развиться в будущем. Это мощный инструмент, который может быть использован для хороших и плохих вещей. Соответственно, группа известных мировых ученых и предпринимателей уже недавно высказалась за приостановку обучения систем ИИ, пока будет возможность надежно контролировать и прогнозировать их развитие", – говорит юрист.

В свою очередь, адвокат, советник ЮК "Молотай и партнеры" Константин Зеров выделяет топ-3 рисков, которые бизнес должен учитывать при использовании ИИ.

Первое. Когда компания генерирует текстовый контент, а затем его использует в бизнесе (слоганы, рекламные тексты, аналитические тексты и т.п.), человек-оператор должен проводить фактчекинг сгенерированной информации на достоверность, соблюдение норм морали и публичного порядка. Без такой проверки бизнес может получить негативные последствия посредством нарушения законодательства о рекламе, недобросовестной конкуренции, а также претензии или иски об опровержении распространенной недостоверной информации и т.п.

Второе. Основная зона ответственности по законодательству в сфере защиты персональных данных лежит на разработчиках соответствующих систем (в частности, в контексте профайлинга, прав субъекта персональных данных и т.п.). Но бизнес, который будет использовать такие системы, должен придерживаться положений законодательства: нельзя "перевести все стрелки на ИИ".

Третье. Остается актуальным вопрос интеллектуальной собственности. Если бизнес использует ИИ для разработки продуктов или услуг, возникает вопрос о принадлежности прав на сгенерированные объекты. Так что бизнес должен понимать, что использование ИИ может создавать риски для работы.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск заявил, что планирует создать альтернативу популярному чату ChatGPT. Он считает, что разработка компании OpenAI имеет либеральный уклон.

Более подробно о том, как бизнес решает проблемы, когда автоматизирует рабочие процессы с применением искусственного интеллекта, читайте в статье Delo.ua "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".