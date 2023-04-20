Google использует искусственный интеллект для создания рекламных кампаний

Компания Google планирует ввести генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы, чтобы не отставать от других крупных компаний, включающих новаторскую технологию в свои продукты.

Согласно внутренней презентации для рекламодателей компания, принадлежащая Alphabet, намерена начать использовать искусственный интеллект для создания новой рекламы на основе материалов, созданных маркетологами, пишет Financial Times.

Google уже использует искусственный интеллект в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, побуждающих пользователей покупать продукты.

Издание отмечает, что интеграция последнего генеративного искусственного интеллекта, также поддерживающего чат-бот Bard, означает, что он сможет создавать гораздо более сложные кампании, похожие на те, которые создают маркетинговые агентства.

Согласно презентации компании, рекламодатели могут предоставлять креативный контент, а искусственный интеллект "ремиксирует" этот материал, чтобы создать рекламу на основе аудитории, которую он стремится охватить, а также других целей, таких как цели продаж.

В прошлом месяце Google уже интегрировал ИИ Bard, пытаясь противостоять OpenAI ChatGPT, который может писать убедительно ответы на вопросы и подсказки.

Он недавно интегрировал генеративный искусственный интеллект в свои широко используемые программы производительности, такие как Google Workspace, Google Docs и Gmail.

Новая технология будет встроена в Performance Max, программу, которую Google предлагает с 2020 года, которая использует алгоритм для определения того, где должна отображаться реклама и как тратить маркетинговые бюджеты, а также создает простую рекламную копию.

К кардинальным решениям компания Google прибегла после заявления Samsung о том, что компания рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах.