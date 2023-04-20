Google використає штучний інтелект для створення рекламних кампаній

Компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців, щоб не відставати від інших великих компаній, які включають новаторську технологію у свої продукти.

Відповідно до внутрішньої презентації для рекламодавців компанія, що належить Alphabet, має намір почати використовувати штучний інтелект для створення нової реклами на основі матеріалів, створених маркетологами, пише Financial Times.

Google уже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Видання зазначає, що інтеграція останнього генеративного штучного інтелекту, який також підтримує чат-бот Bard, означає, що він зможе створювати набагато складніші кампанії, схожі на ті, які створюють маркетингові агентства.

Згідно з презентацією компанії, рекламодавці можуть надавати креативний контент, а штучний інтелект "реміксує" цей матеріал, щоб створити рекламу на основі аудиторії, яку він прагне охопити, а також інших цілей, таких як цілі продажів.

Минулого місяця Google вже інтегрував ШІ Bard, намагаючись протистояти OpenAI ChatGPT, який може писати переконливо людські відповіді на запитання та підказки.

Він також нещодавно інтегрував генеративний штучний інтелект у свої широко використовувані програми продуктивності, такі як Google Workspace, Google Docs і Gmail.

Нову технологію буде вбудовано в Performance Max, програму, яку Google пропонує з 2020 року, яка використовує алгоритм для визначення того, де має відображатися реклама та як витрачати маркетингові бюджети, а також створює просту рекламну копію.

До кардинальних рішень компанія Google вдалася після заяви Samsung про те, що компанія розглядає можливість заміни Google на Bing від Microsoft як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях.