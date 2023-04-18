Google планує створити нову пошукову систему зі штучним інтелектом – NYT

Технологічний гігант Google розпочав активно працювати над інтеграцією штучного інтелекту, в результаті чого дійшов до думки про створення абсолютно нової пошукової системи на основі ШІ.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Нові функції під назвою проєкту Magi створюють дизайнери, інженери та керівники, які працюють у так званих спринт-кімнатах для налаштування та тестування оновлень. Нова пошукова система, як планують в Google, запропонує користувачам більш персоналізований пошуковий досвід, намагаючись передбачити потреби користувачів.

Заплановані зміни можуть запровадити нову технологію штучного інтелекту в телефони та "розумні будинки". Також тестують функцію, що дозволяє людям шукати музику через чат-бот.

"Плани щодо нової пошукової системи, яка демонструє амбіції Google переосмислити пошуковий досвід, все ще знаходяться на ранніх стадіях, без чіткого графіка, коли вона випустить нову пошукову технологію", — уточнює NYT.

Нові функції на першому етапі будуть доступні для 1 млн користувачів у США, а до кінця 2023 року Google розширить доступ до 30 млн користувачів. Загалом над проєктом працює понад 160 людей.

До кардинальних рішень компанія Google вдалася після заяви південнокорейського гіганта побутової електроніки Samsung про те, що компанія розглядає можливість заміни Google на Bing від Microsoft як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях. Тоді в Google були шоковані і зазначили, що не очікували такого.

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