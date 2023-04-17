Google запускає в Україні онлайн-гру, яка допоможе дітям здобувати знання з цифрової безпеки: що відомо

Google запускає в Україні онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в Інтернеті", яка допоможе навчитися протистояти кіберзагрозам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"У сучасному світі інтернет — це необхідність. Тож кожен змалку повинен навчатися, як бути відповідальним цифровим громадянином та захищати себе від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство. Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок", - йдеться у повідомленні.

Interland містить чотири веб-гри:

у Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі;

у Річці реальності маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки;

на Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі;

у Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження за посиланням. Тож пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої.

Нагадаємо, раніше у “Дії” з’явилася гра “Армія дронів”. Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Також у грі є можливість задонатити на "Армію дронів".