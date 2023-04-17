Google запускает в Украине онлайн-игру, которая поможет детям получать знания по цифровой безопасности: что известно

Google запускает в Украине онлайн-игру "Interland: Безопасность детей в Интернете", которая поможет научиться противостоять киберугрозам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"В современном мире интернет — это необходимость. Поэтому каждый с малых лет должен учиться, как быть ответственным цифровым гражданином и защищать себя от онлайн-угроз, таких как кибербуллинг, фишинг или мошенничество. Онлайн-игра Interland от Google поможет детям во время приключений в воображаемом мире приобрести необходимые цифровые навыки", - говорится в сообщении.

Interland содержит четыре веб-игры:

в Королевстве доброты дети узнают, как вежливо вести себя в сети;

в Реке реальности маленькие игроки научатся распознавать фейки;

на Внимательной горе узнают, как осторожно делиться информацией в сети;

в Башне с сокровищами учат, как хранить свою личную информацию в безопасности.

Игра бесплатная и доступна онлайн без регистрации или загрузки по ссылке. Так что поиграть можно где угодно и на любом устройстве.

Напомним, ранее в “Дії” появилась игра “Армия дронов”. Игроку необходимо остановить окупантов, укравших стиральные машины и унитазы. Также в игре есть возможность задонатить на "Армию дронов".