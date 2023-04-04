TikTok злоупотреблял данными детей в Великобритании

В Великобритании платформу TikTok оштрафовали на 12,7 млн фунтов стерлингов ($15,88 млн) за неправомерное использование данных детей-пользователей. Об этом сообщило издание Independent.

Офис уполномоченного по информации (ICO) объявил о штрафе, пояснив, что санкции наложили из-за "ряда нарушений закона о защите данных, включая неправомерное использование персональных данных детей".

Выяснилось, что TikTok не получил согласие родителей для примерно 1,4 миллиона детей в возрасте до 13 лет, использующих платформу.

"Существуют законы, которые обеспечивают такую же безопасность наших детей в цифровом мире, как и в реальном. TikTok не соблюдал эти законы", - заявил уполномоченный по информации Великобритании Джон Эдвардс.

В ICO считают, что из-за неправомерных действий TikTok данные детей могли быть использованы для отслеживания и профилирования.

Напомним, что в Великобритании TikTok уже частично запрещен для госслужащих. Недавно Австралия присоединилась к кругу стран, вводящих ограничения по платформе. Одними из первых к таким решениям прибегли США.

Кроме того, в одном из штатов ввели ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними.

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