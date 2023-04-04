В Австралии запретили TikTok для госслужащих

Правительство Австралии ввело запрет на использование китайской социальной сети TikTok на государственных устройствах после волны подобных запретов в других западных странах. Об этом сообщает издание The Guardian.

В свою очередь, генпрокурор Марк Дрейфус заявил, что он уполномочил секретаря своего департамента выдать обязательное указание о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных департаментами и агентствами Содружества.

"Получив рекомендации от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в рамках политики защиты безопасности о запрещении применения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - сказал Дрейфус.

Он подтвердил, что TikTok будет запрещен на правительственных телефонах и устройствах "быстрее".

"Исключения будут предоставляться только в каждом конкретном случае и при наличии соответствующих мер по снижению уровня безопасности", – уточнил генпрокурор.

Генеральный менеджер TikTok Australia и New Zealand Ли Хантер заявил, что он будет "крайне разочарован" этим решением, заявив, что оно будет "продиктовано политикой, а не фактами".

"Мы также разочарованы тем, что TikTok и миллионы австралийцев, которые им пользуются, узнали об этом решении из средств массовой информации, несмотря на наши неоднократные предложения конструктивно взаимодействовать с правительством по этой политике", — сказал Хантер.

Австралия последует примеру таких стран, как США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Дания, Бельгия, запретив использование программы на правительственных телефонах. В этих странах считают, что Пекин может использовать приложение для сбора данных пользователей.

В США могут полностью запретить TikTok. Американские сенаторы представили уже соответствующий законопроект.

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