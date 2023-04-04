В Австралії заборонили TikTok для держслужбовців

Уряд Австралії запровадив заборону на використання китайської соціальної мережі TikTok на державних пристроях після хвилі подібних заборон в інших західних країнах. Про це повідомляє видання The Guardian.

В свою чергу генпрокурор Марк Дрейфус заявив, що він уповноважив секретаря свого департаменту видати обов’язкову вказівку про заборону додатка TikTok на пристроях, виданих департаментами та агенціями Співдружності.

"Отримавши рекомендації від розвідувальних органів та служб безпеки, сьогодні я уповноважив секретаря Генеральної прокуратури видати обов'язкове розпорядження в рамках політики захисту безпеки про заборону застосування TikTok на пристроях, виданих міністерствами та відомствами Співдружності", — сказав Дрейфус.

Він підтвердив, що TikTok буде заборонено на урядових телефонах та пристроях "якнайшвидше".

"Винятки будуть надаватися тільки в кожному конкретному випадку та за наявності відповідних заходів щодо зниження рівня безпеки", - уточнив генпрокурор.

Генеральний менеджер TikTok Australia і New Zealand Лі Хантер заявив, що він буде "вкрай розчарований" цим рішенням, заявивши, що воно буде "продиктоване політикою, а не фактами".

"Ми також розчаровані тим, що TikTok та мільйони австралійців, які ним користуються, дізналися про це рішення із засобів масової інформації, незважаючи на наші неодноразові пропозиції конструктивно взаємодіяти з урядом щодо цієї політики", — сказав Хантер.

Австралія наслідує приклад таких країн, як США, Канада, Великобританія, Нова Зеландія, Данія, Бельгія, заборонивши використання програми на урядових телефонах. В цих країнах вважають, що Пекін може використати додаток для збирання даних користувачів.

У США можуть повністю заборонити TikTok. Американські сенатори представили вже відповідний законопроєкт.

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