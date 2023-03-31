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Категорія
ІТ та Телеком
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У НАТО заборонили TikTok на робочих телефонах

TikTok
НАТО є останнім урядовим органом, який заборонив додаток. Фото: pixabay

Керівництво Північноатлантичного альянсу офіційно заборонило співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, виходячи з міркуваннь безпеки.

У п'ятницю персоналу було розіслано оголошення із офіційною забороною, але за попередньою інформацією TikTok не можна було використовувати на пристроях, випущених НАТО через внутрішні технічні обмеження, повідомляє CNN.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має жорсткі вимоги щодо визначення заявок для офіційного ділового використання. TikTok недоступний на пристроях НАТО", — сказав високопоставлений чиновник НАТО.

Зазначається, що НАТО є останнім урядовим органом, який заборонив додаток через побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до даних користувачів TikTok через свою материнську компанію Bytedance. США, Велика Британія, Норвегія, Європейський парламент та інші країни вже заборонили додаток на державних пристроях.

Керівництво TikTok почало обговорювати можливість відділення від своєї китайської материнської компанії ByteDance, щоб сприяти усуненню занепокоєнь влади США щодо ризиків для національної безпеки.