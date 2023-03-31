В НАТО запретили TikTok на рабочих телефонах

Руководство Североатлантического альянса официально запретило сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства исходя из соображений безопасности.

В пятницу персоналу было разослано объявление с официальным запретом, но по предварительной информации TikTok нельзя было использовать на устройствах, выпущенных НАТО из-за внутренних технических ограничений, сообщает CNN.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. У НАТО есть жесткие требования по определению заявок для официального делового использования. TikTok недоступен на устройствах НАТО", — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Отмечается, что НАТО является последним правительственным органом, запретившим приложение из-за опасений, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей TikTok через свою материнскую компанию Bytedance. США, Великобритания, Норвегия, Европейский парламент и другие страны уже запретили приложение на государственных устройствах.

Руководство TikTok начало обсуждать возможность отделения от своей китайской материнской компании ByteDance, чтобы способствовать устранению обеспокоенности властей США относительно рисков для национальной безопасности.