Зеленского просят запретить TikTok в Украине: какие аргументы

На сайте президента появилась электронная петиция с призывом запретить приложение TikTok на территории Украины, поскольку через него "идет много пропаганды".

Соответствующая петиция №22/185206-эп "Запрет Tik-Tok в Украине" зарегистрирована на сайте главы государства.

Автором петиции является Карасева Наталья Мирославовна.

"Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", - говорится в петиции.

Пока петиция собрала уже более 3000 голосов, а сбор подписей продлится еще 90 дней.

Если петиция наберет 25 000 подписей, то ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью.

Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

В США могут полностью запретить это приложение. Американские сенаторы представили соответствующий законопроект, а в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.