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Міноборони Данії заборонило співробітникам користуватись TikTok на робочих пристроях
Міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам встановлювати застосунок китайської соцмережі TikTok на пристроях, які вони використовують для роботи. Заборону пояснюють безпековими ризиками.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Міноборони Данії.
У заяві Міністерства йдеться, що Центр кібербезпеки оцінив ризики шпіонажу і дійшов висновку, що TikTok "запитує певні права і доступ до пристрою". Оскільки військове відомство є частиною служби зовнішньої розвідки Данії, то там ухвалили рішення щодо заборони застосунку в офіційних підрозділах.
Крім того, заборону TikTok аргументували тим, що додаток вкрай рідко може знадобитися працівникам для виконання робочих завдань.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Існують вагомі міркування щодо безпеки в міністерстві оборони у поєднанні з дуже обмеженою потребою у використанні програми під час роботи", - йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.
Тепер співробітники безпекового відомства зобов'язані якомога швидше видалити застосунок на службових телефонах та інших офіційних пристроях.
Нагадаємо, у грудні Сенат США ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати TikTok на державних телефонах і пристроях. Наприкінці лютого Білий дім дав держустановам 30 днів на те, щоб видалити із федеральних пристроїв та систем китайський застосунок.
Раніше використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки заборонили дві найбільші політичні інституції Європейського Союзу.