У Росії заблокували доступ до сайту кіберспортивного клубу NAVI

Федеральна служба Росії з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) обмежила на території РФ доступ до сайту українського мультигеймінгового кіберспортивного клубу Natus Vincere (NAVI).

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Про це свідчать дані сервісу "Роскомнагляду" для перевірки обмеження доступу до сайтів або окремих сторінок в інтернеті. Причини блокування ресурсу navi.gg не вказуються.

При спробі зайти на сайт з території РФ користувач бачить повідомлення "Доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі Федерального закону від 27 липня 2006 р. № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації".

Natus Vincere - український мультигеймінговий кіберспортивний клуб, що заснована в 2009 році і має багато підрозділів з різних комп'ютерних та онлайн-ігор, у тому числі Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Pubg, Apex legends, Valorant, Brawl Stars, Clash of Clans та інших. Учасники клубу неодноразово ставали переможцями найпрестижніших міжнародних змагань.

Нагадаємо, що раніше неодноразово повідомлялося про допомогу, що надається NAVI підрозділам Збройних сил України. Зокрема, у січні NAVI з благодійним фондом MK Foundation передали 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка п'ять пікапів – три Mitsubishi L200 та два Nissan Navara.

Наприкінці грудня повідомлялося, що NAVI з Акордбанком закупили 100 автомобілів, які будуть надані Десантно-штурмовим військам та підрозділу "Кракен" для успішного виконання бойових завдань. До цього, у жовтні, повідомлялося, що вони передали на той час вже 120 броньованих авто для потреб ЗСУ та правоохоронних органів.

Крім того, на честь свого 13-річчя клуб NAVI провів 22 грудня спільний із фандрейзинговою платформою United24 благодійний турнір, який зібрав майже 400 тисяч доларів, проте власник NAVI Максим Кріппа "округлив" цю суму до 500 тисяч доларів: ці кошти підуть на потреби українських медиків .