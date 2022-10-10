"Акордбанк" та NAVI передали ще 30 броньованих автомобілів і пікапів різним підрозділам ЗСУ

Команда "Акордбанку" спільно із всесвітньовідомим кіберспортивним клубом Natus Vincere (NAVI) за останні 2 місяці передали ще 30 броньованих автомобілів і пікапів різним підрозділам ЗСУ.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

ЯК йдеться у повідомленні, загалом з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну спільними зусиллями вже передано 120 броньованих і багатоцільових авто для ЗСУ та правоохоронних органів.

Окрім цього воїни отримали планшети, дрони, генератори, активні навушники та інше необхідне обладнання для підвищення ефективності боротьби з російськими окупантами та підтримки наших військових.

"Забезпечення мобільності військових підрозділів при виконанні бойових завдань є вкрай важливою складовою їх успіхів. На жаль, автівки дуже швидко виходять з ладу. Тож потреби в них - постійні. Передані "Акордбанком" і NAVI авто працюють на сході і на південному напрямку, і щодня допомагають підрозділам Десантно-штурмових військ ЗСУ виконувати завдання", - зазначив Андрій Галась, полковник, начальник логістики Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Голова правління ПуАТ "КБ "Акорбанк" Олексій Руднєв додав, що з початку військової агресії Росії проти України банк зберіг щомісячну прибуткову діяльність, збільшив кількість робочих місць та відкрив майже 30 нових відділень.

"Це наша професійна відповідь ворогу. Але найголовніший результат команди "Акордбанк" - це системна та регулярна підтримка Збройних сил України. З початку військової агресії росії ми з NAVI передаємо ЗСУ в середньому по 1 авто кожні 2 календарні дні і спільним результатом ми допомагаємо нашим героїчним воїнам нищити ворога і звільняти українську землю від російських окупантів", - зазначив Руднєв.

"Командна робота - це те, на чому ми в NAVI знаємось чи не найкраще. Ми вдячні ЗСУ за можливість працювати, повноцінно функціонувати у рідній країні, відкривати нові буткемпи та академії заради розвитку українського та світового кіберспорту. NAVI прагне виховувати нові покоління наших гравців, щоб у майбутньому якомога більше українців представляли країну на змаганнях tier-1 рівня", - сказав Євген Золотарьов, генеральний директор клубу NAVI.