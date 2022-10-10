"Аккордбанк" и NAVI передали еще 30 бронированных автомобилей и пикапов разным подразделениям ВСУ

Команда "Аккордбанка" совместно с всемирно известным киберспортивным клубом Natus Vincere (NAVI) за последние 2 месяца передали еще 30 бронированных автомобилей и пикапов разным подразделениям ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, всего с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину совместными усилиями уже передано 120 бронированных и многоцелевых авто для ВСУ и правоохранительных органов.

Кроме этого, воины получили планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами и поддержки наших военных.

"Обеспечение мобильности военных подразделений при выполнении боевых задач является крайне важной составляющей их успехов. К сожалению, автомобили очень быстро выходят из строя. Поэтому потребности в них - постоянные. Переданные "Аккордбанком" и NAVI авто работают на востоке и на южном направлении, и каждый день помогают подразделениям Десантно-штурмовых войск ВСУ выполнять задачи", - отметил Андрей Галась, полковник, начальник логистики Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Глава правления ПАО "КБ "Акорбанк" Алексей Руднев добавил, что с начала военной агрессии России против Украины банк сохранил ежемесячную прибыльную деятельность, увеличил количество рабочих мест и открыл почти 30 новых отделений.

"Это наш профессиональный ответ врагу. Но самый главный результат команды "Аккордбанк" - это системная и регулярная поддержка Вооруженных сил Украины. С начала военной агрессии россии мы с NAVI передаем ВСУ в среднем по 1 авто каждые 2 календарных дня и общим результатом мы помогаем нашим героическим. воинам уничтожать врага и освобождать украинскую землю от российских кафиров", - отметил Руднев.

"Командная работа - это то, в чем мы в NAVI знаем чуть ли не лучше. Мы благодарны ВСУ за возможность работать, полноценно функционировать в родной стране, открывать новые буткемпы и академии ради развития украинского и мирового киберспорта. NAVI стремится воспитывать новые поколения наших игроков, чтобы в будущем как можно больше украинцев представляли страну на соревнованиях tier-1 уровня", - сказал Евгений Золотарев, генеральный директор клуба NAVI.