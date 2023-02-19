В России заблокировали доступ к сайту киберспортивного клуба NAVI

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила на территории РФ доступ к сайту украинского мультигеймингового киберспортивного клуба Natus Vincere (NAVI).

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Об этом свидетельствуют данные в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или отдельным страницам в интернете. Причина блокировки ресурса navi.gg не указываются.

При попытке зайти на сайт с территории РФ пользователь видит сообщение "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Natus Vincere — украинская мультигейминговый киберспортивный клуб, основанная в 2009 году и имеющая множество подразделений по разным компьютерным и онлайн-играм, в том числе Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Pubg, Apex legends, Valorant, Brawl Stars, Clash of Clans и другим. Участники клуба неоднократно становились победителями престижных международных соревнований.

Напомним при этом, что ранее неоднократно сообщалось о помощи, оказываемой NAVI подразделениям Вооруженных сил Украины. В частности, в январе NAVI с благотворительным фондом MK Foundation передали 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка пять пикапов – три Mitsubishi L200 и два Nissan Navara.

В конце декабря сообщалось, что NAVI с Аккордбанком закупили 100 автомобилей, которые будут предоставлены Десантно-штурмовым войскам и подразделения "Кракен" для успешного выполнения боевых задач. До этого, в октябре, сообщалось, что они передали в общей сложности 120 бронированных авто для нужд ВСУ и правоохранительных органов.

Кроме того, в честь своего 13-летия клуб NAVI провел 22 декабря совместный с фандрэйзинговой платформой United24 благотворительный турнир, собравший почти 400 тысяч долларов, однако обственник NAVI Максим Криппа "округлил" эту сумму до 500 тысяч долларов: эти средства пойдут на нужды украинских медиков.