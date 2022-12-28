NAVI и Аккордбанк отправляют очередные 100 автомобилей на фронт

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere и Аккордбанк подготовили к отправке очередные 100 автомобилей на фронт. Об этом сообщает пресс-служба NAVI.

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С начала широкомасштабной войны с РФ, NAVI с партнерами передали украинским военным уже 220 автомобилей разного назначения.

"Каждый день с момента полномасштабного вторжения NAVI закупает, ремонтирует, комплектует и обслуживает, а затем передает автомобили на важнейшие направления, сейчас это Восток и Юг Украины. Также среди получателей этих автомобилей десантно-штурмовые и сухопутные войска, ССО и военные администрации", - говорится. в сообщении NAVI.

Именно эта партия авто отправляется в дессантно-штурмовые войска и подразделение "Кракен".

Раньше клуб уже передавал авто на фронт — вместе с Аккордбанком приобрел 120 автомобилей для ВСУ, а недавно NAVI провели благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE с участием ведущих мировых команд по CS:GO. Вместе с болельщиками клуб собрал $400 000 для United24, которые владелец NAVI Максим Криппа увеличил до $500 000 из собственных средств.