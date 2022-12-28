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Категорія
Суспільство
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NAVI та Акордбанк відправляють чергові 100 автівок на фронт

NAVI та Акордбанк відправляють чергові 100 автівок на фронт

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere та Акордбанк підготували до відправки чергові 100 автівок на фронт. Про це повідомляє пресслужба NAVI.

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З початку широкомасштабної війни з РФ, NAVI з партнерами передали українським військовим уже 220 авто різного призначення.

"Щодня з моменту повномасштабного вторгнення NAVI закуповує, ремонтує, комплектує та обслуговує, а потім передає автівки на найважливіші напрямки, зараз це Схід та Південь України. Також серед отримувачів цих автомобілів десантно-штурмові та сухопутні війська, ССО та військові адміністрації", - йдеться у повідомленні NAVI.

Саме ця партія авто відправляється десантно-штурмові війська та підрозділ "Кракен".

Раніше клуб вже передавав авто на фронт — разом з Акордбанком придбав 120 автівок для ЗСУ, а нещодавно NAVI провели благодійний турнір BORN TO BE BRAVE за участі провідних світових команд із CS:GO. Разом із вболівальниками клуб зібрав $ 400 000 для United24, які власник NAVI Максим Кріппа збільшив до $ 500 000 з власних коштів.