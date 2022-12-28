NAVI та Акордбанк відправляють чергові 100 автівок на фронт

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere та Акордбанк підготували до відправки чергові 100 автівок на фронт. Про це повідомляє пресслужба NAVI.

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З початку широкомасштабної війни з РФ, NAVI з партнерами передали українським військовим уже 220 авто різного призначення.

"Щодня з моменту повномасштабного вторгнення NAVI закуповує, ремонтує, комплектує та обслуговує, а потім передає автівки на найважливіші напрямки, зараз це Схід та Південь України. Також серед отримувачів цих автомобілів десантно-штурмові та сухопутні війська, ССО та військові адміністрації", - йдеться у повідомленні NAVI.

Саме ця партія авто відправляється десантно-штурмові війська та підрозділ "Кракен".

Раніше клуб вже передавав авто на фронт — разом з Акордбанком придбав 120 автівок для ЗСУ, а нещодавно NAVI провели благодійний турнір BORN TO BE BRAVE за участі провідних світових команд із CS:GO. Разом із вболівальниками клуб зібрав $ 400 000 для United24, які власник NAVI Максим Кріппа збільшив до $ 500 000 з власних коштів.