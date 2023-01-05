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NAVI и MK Foundation передали пять автомобилей 59-й бригаде
Киберспортивный клуб Natus Vincere и благотворительный фонд частного капитала MK Foundation передали 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка пять пикапов – три Mitsubishi L200 и два Nissan Navara.
Об этом говорится в сообщении 59 бригады в Facebook.
"Такие авто едва ли не самая необходимая вещь на фронте, от их наличия нередко зависит успешность выполнения боевой задачи и сохранение жизни военных. Искренняя благодарность от наших ребят MK Foundation, Natus Vincere и всем, кто присоединяется и поддерживает Вооруженные Силы", - говорится в сообщении.
В свою очередь прессслужба NAVI напомнила, что в ноябре 2022 года эта бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсонщины. Бригада, подчиненная оперативному командованию "Юг", была сформирована уже после начала российской агрессии, в конце 2014 года и названа в честь Якова Гандзюка — украинского военного деятеля эпохи УНР.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Авто уже отправились на боевое дежурство в самых горячих точках страны", - добавили в NAVI .
Напомним, что суммарно с партнерами NAVI уже отправили на фронт более 220 автомобилей. MK Foundation в свою очередь в ответ на нужды ВСУ и военных администраций предоставляет также и специализированные машины – кареты скорой помощи и пожарные автомобили.