NAVI та MK Foundation передали п'ять авто 59-й бригаді

Кіберспортивний клуб Natus Vincere та благодійний фонд приватного капіталу MK Foundation передали 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка п'ять пікапів – три Mitsubishi L200 і два Nissan Navara.

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Про це йдеться в повідомленні 59 бригади у Facebook.

"Такі авто чи не найнеобхідніша річ на фронті, від їх наявності нерідко залежить успішність виконання бойового завдання та збереження життя військових. Щира вдячність від наших хлопців MK Foundation, Natus Vincere та усім, хто долучається і підтримує Збройні Сили", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу пресслужба NAVI нагадала, що улистопаді 2022 року ця бригада брала участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правобережжя Херсонщини. Бригада, яка підпорядкована оперативному командуванню «Південь», була сформована вже після початку російської агресії, наприкінці 2014 року і була названа на честь Якова Гандзюка — українського військового діяча часів Перших Визвольних змагань.

"Авто вже відправилися на бойове чергування у найгарячіших точках країни", - додали у NAVI.

Нагадаємо, що сумарно із партнерами NAVI вже відправили на фронт понад 220 автівок. MK Foundation в свою чергу у відповідь на потреби ЗСУ та військових адміністрацій надає також і спеціалізовані машини - карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.