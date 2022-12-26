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Общество
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Владелец NAVI Максим Криппа округлил собранную на благотворительном турнире сумму до полумиллиона долларов. Деньги пойдут на нужды украинских медиков через платформу United24

Владелец NAVI Максим Криппа округлил собранную на благотворительном турнире сумму до полумиллиона долларов. Деньги пойдут на нужды украинских медиков через платформу United24

В честь своего 13-летия украинский киберспортивный клуб NAVI провел совместный с United24 благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE по CS:GO. Он прошел в один день 22 декабря с матчами на вылет и финальной игрой до двух побед. В турнире приняли участие 20 профессиональных игроков из 10 лидирующих киберспортивных организаций со всего мира. Впервые за всю историю киберспорта 4 команды-участницы были сформированы по ролевому принципу: снайперы, капитаны, опорники и стрелки.

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В перерывах между матчами зрителям демонстрировали интервью с игроками и разные развлекательные видео, где, например звездам CS:GO предлагали угадать роль занятий людей с фотографий – Кирилла Буданова, Валерия Залужного, Алексея Арестовича и других. Примечательно что в одном из таких видео игрокам предложили собрать свою Dream Team и s1mple (украинец Александр Костылев) попал практически в каждую подборку, но вот его команда вылетела после первой же игры. Победителем же турнира стала команда его одноклубника – sdy (украинец Виктор Оруджев). Украина была представлена еще одним игроком NAVI -b1t (Валерием Ваховским).

Шестичасовая турнирная трансляция была организована студией Maincast на двух языках – украинском и английском и собрала десятки тысяч зрителей онлайн. Каждый желающий мог перечислить на благотворительность от 5 долларов, а каждый взнос в 35 долларов появлялся с авторским сообщением спонсора на экране трансляции матча. Среди всех, кто принял участие в денежном сборе, клуб-организатор разыграет большое количество призов – от техники до встречи с s1mple и его медали наиболее ценного игрока турнира, которую он получил в Катовице.

Во время игр BORN TO BE BRAVE донатили не только фанаты, но и целые компании, среди которых отметились Logitech, Maincast, киберспортивный клуб Liquid и другие. Организация NAVI в свою очередь сделала взнос в 200 тысяч долларов. Суммарно совместными усилиями за время трансляции удалось собрать без малого 400 тысяч долларов. До суммы в полмиллиона долларов общий сбор округлил собственник NAVI Максим Криппа. Собранные деньги будут направлены на медицинское направление фандрейзинговой платформы United24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.