Владелец NAVI Максим Криппа округлил собранную на благотворительном турнире сумму до полумиллиона долларов. Деньги пойдут на нужды украинских медиков через платформу United24

В честь своего 13-летия украинский киберспортивный клуб NAVI провел совместный с United24 благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE по CS:GO. Он прошел в один день 22 декабря с матчами на вылет и финальной игрой до двух побед. В турнире приняли участие 20 профессиональных игроков из 10 лидирующих киберспортивных организаций со всего мира. Впервые за всю историю киберспорта 4 команды-участницы были сформированы по ролевому принципу: снайперы, капитаны, опорники и стрелки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В перерывах между матчами зрителям демонстрировали интервью с игроками и разные развлекательные видео, где, например звездам CS:GO предлагали угадать роль занятий людей с фотографий – Кирилла Буданова, Валерия Залужного, Алексея Арестовича и других. Примечательно что в одном из таких видео игрокам предложили собрать свою Dream Team и s1mple (украинец Александр Костылев) попал практически в каждую подборку, но вот его команда вылетела после первой же игры. Победителем же турнира стала команда его одноклубника – sdy (украинец Виктор Оруджев). Украина была представлена еще одним игроком NAVI -b1t (Валерием Ваховским).

Шестичасовая турнирная трансляция была организована студией Maincast на двух языках – украинском и английском и собрала десятки тысяч зрителей онлайн. Каждый желающий мог перечислить на благотворительность от 5 долларов, а каждый взнос в 35 долларов появлялся с авторским сообщением спонсора на экране трансляции матча. Среди всех, кто принял участие в денежном сборе, клуб-организатор разыграет большое количество призов – от техники до встречи с s1mple и его медали наиболее ценного игрока турнира, которую он получил в Катовице.

Во время игр BORN TO BE BRAVE донатили не только фанаты, но и целые компании, среди которых отметились Logitech, Maincast, киберспортивный клуб Liquid и другие. Организация NAVI в свою очередь сделала взнос в 200 тысяч долларов. Суммарно совместными усилиями за время трансляции удалось собрать без малого 400 тысяч долларов. До суммы в полмиллиона долларов общий сбор округлил собственник NAVI Максим Криппа. Собранные деньги будут направлены на медицинское направление фандрейзинговой платформы United24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.