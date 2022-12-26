Власник NAVI Максим Кріппа округлив зібрану на благодійному турнірі суму до півмільйона доларів. Гроші підуть на потреби українських медиків через платформу United24

На честь свого 13-річчя український кіберспортивний клуб NAVI провів спільний із United24 благодійний турнір BORN TO BE BRAVE з CS:GO. Він пройшов одного дня 22 грудня з матчами на виліт і фінальною грою до двох перемог. У турнірі взяли участь 20 професійних гравців із 10 лідируючих кіберспортивних організацій з усього світу. Вперше за всю історію кіберспорту 4 команди-учасниці були сформовані за рольовим принципом: снайпери, капітани, опорники та стрілки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У перервах між матчами глядачам демонстрували інтерв'ю з гравцями та різні розважальні відео, де, наприклад, зіркам CS:GO пропонували вгадати рід занять людей з фотографій – Кирила Буданова, Валерія Залужного, Олексія Арестовича та інших. Примітно, що в одному з таких відео гравцям запропонували зібрати свою Dream Team і s1mple (українець Олександр Костильов) потрапив практично в кожну добірку, але його команда вилетіла після першої ж гри. Переможцем турніру стала команда його одноклубника – sdy (українець Віктор Оруджев). Україна була представлена ще одним гравцем NAVI-b1t (Валерієм Ваховським).

Шестигодинна турнірна трансляція була організована студією Maincast двома мовами – українською та англійською та зібрала десятки тисяч глядачів онлайн. Кожен бажаючий міг перерахувати на благодійність від 5 доларів, а кожен внесок у 35 доларів з'являвся із авторським повідомленням спонсора на екрані трансляції матчу. Серед усіх, хто взяв участь у грошовому зборі, клуб-організатор розіграє велику кількість призів – від техніки до зустрічі з s1mple та медалі найбільш цінного гравця турніру, яку він отримав у Катовиці.

Під час ігор BORN TO BE BRAVE донатили не лише фанати, а й цілі компанії, серед яких відзначились Logitech, Maincast, кіберспортивний клуб Liquid та інші. Організація NAVI у свою чергу зробила внесок у 200 тисяч доларів. Сумарно спільними зусиллями за час трансляції вдалося зібрати майже 400 тисяч доларів. До суми півмільйона доларів загальний збір округлив власник NAVI Максим Кріппа. Зібрані гроші будуть направлені на медичний напрямок фандрейзингової платформи United24, створеної з ініціативи Президента України Володимира Зеленського.