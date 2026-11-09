Lamborghini Urus і легендарний ЗИЛ: які незвичайні авто опинилися серед лотів АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює заходи з реалізації арештованого рухомого майна. Серед активів, які планують продати, - преміальний позашляховик Lamborghini Urus, колекційний лімузин ЗИЛ та вантажний транспорт для перевезення пального.

Як пише Dilo, про це повідомила АРМА.

До переліку арештованого майна увійшли три транспортні комплекси та автомобілі різних категорій - від спеціалізованої вантажної техніки до преміального позашляховика.

Які автомобілі виставляють на реалізацію

Серед активів - сідловий тягач DAF FT CF 85 2008 року випуску разом із напівпричепом-цистерною VAN HOOL B22065 1991 року випуску.

Транспорт призначений для перевезення паливно-мастильних матеріалів. Цистерна обладнана двома відсіками, що дає змогу перевозити бензин і дизельне пальне.

Ще один актив - колекційний автомобіль ЗИЛ-4104 1981 року випуску. Це лімузин представницького класу, який перебуває в Одесі.

Також АРМА реалізує преміальний позашляховик Lamborghini Urus. Автомобіль чорного кольору випущений у 2021 році та оснащений бензиновим двигуном V8 об'ємом 4,0 літра.

Що відомо про реалізацію арештованого майна

Перелічені транспортні засоби входять до активів, щодо яких АРМА здійснює заходи з реалізації.

Водночас у повідомленні агентства не зазначено стартову вартість автомобілів, умови участі в торгах та дати проведення аукціонів.

Реалізація арештованого майна є одним із механізмів управління активами, переданими в управління АРМА. Отримані від продажу кошти мають зберігати економічну вартість таких активів відповідно до встановлених процедур.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.