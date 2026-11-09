НАБУ та САП завершили розслідування справи з виплатами за "зеленим" тарифом на 141,3 млн грн

НАБУ та САП завершили розслідування справи про привласнення 141,3 млн грн, які мали виплатити виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом. За версією слідства, кошти отримували за електроенергію, яку сонячні електростанції на окупованій частині Запорізької області фактично не постачали до української енергосистеми.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради, який згодом обіймав посаду заступника керівника Офісу президента та входив до наглядової ради "Нафтогазу", разом із братом встановили контроль над кількома компаніями у сфері альтернативної енергетики.

У Василівському районі Запорізької області ці підприємства збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт. Компанії уклали договори з державним підприємством "Гарантований покупець" і продавали йому електроенергію за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини області станції втратили зв'язок з Об'єднаною енергосистемою України, були пошкоджені, а персонал евакуювали. Попри це, за версією слідства, підприємства продовжували звітувати про виробництво електроенергії та отримувати за неї гроші.

Як виводили кошти

Слідчі встановили, що у звітності вказували неправдиві дані про обсяги виробництва електроенергії та технічну готовність станцій. Такі відомості подавали навіть у періоди, коли електростанції були повністю знеструмлені.

Отримані виплати, за даними слідства, надалі переказували через пов'язані компанії.

Загальну суму збитків оцінили у 141,3 млн грн. У січні 2026 року дев'ятьом особам повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.