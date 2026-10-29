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НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння зерном на майже 780 млн грн

зерно
НАБУ і САП завершили справу про заволодіння 106 тис. тонн зерна ДПЗКУ

НАБУ та САП завершили розслідування справи про заволодіння майже 106 тисячами тонн кукурудзи АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) на суму 776 мільйонів гривень.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як зерно опинилося в покупця без оплати

За даними слідства, у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з іноземною компанією чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи. Договори передбачали повну оплату товару до переходу права власності.

Однак оригінали коносаментів — документів на морське перевезення вантажу — опинилися в покупця. Це дало змогу розвантажити судна та розпоряджатися зерном без оплати.

Щоб приховати це, у ДПЗКУ залишили копії документів із підробленими підписами та печатками. У результаті державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна на 776 млн грн.

За версією слідства, гроші від продажу зерна легалізували, переказуючи між банками та змішуючи з легальними доходами. Також за них купували сировину й майно для підконтрольних підприємств.

Хто фігурує у справі

У квітні 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної організованої групи: колишньому голові правління ДПЗКУ; ексдиректору департаменту трейдингу корпорації; директору та кінцевому бенефіціарному власнику іноземної компанії; довіреній особі її представника; ще одному ймовірному співучаснику.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також використання підроблених документів. Кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні слідчі НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему з зерном в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Отримані від реалізації викраденого зерна кошти учасники схеми намагалися легалізувати. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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