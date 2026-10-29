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НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении зерном почти на 780 млн грн

зерно
НАБУ и САП завершили дело о завладении 106 тыс. тонн зерна ГПЗКУ

НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении почти 106 тысяч тонн кукурузы АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на сумму 776 миллионов гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как зерно оказалось у покупателя без оплаты

По данным следствия, в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с иностранной компанией четыре контракта на поставку фуражной кукурузы. Договоры предусматривали полную оплату продукта до перехода права принадлежности.

Однако оригиналы коносаментов – документов на морскую перевозку груза – оказались у покупателя. Это позволило разгрузить суда и распоряжаться зерном без оплаты.

Чтобы скрыть это, в ГНСКУ оставили копии документов с поддельными подписями и печатями. В результате государственная корпорация потеряла около 106 тыс. тонн зерна на 776 млн грн.

По версии следствия деньги от продажи зерна легализовали, переводя между банками и смешивая с легальными доходами. Также при них покупали сырье и имущество для подконтрольных предприятий.

Кто фигурирует в деле

В апреле 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам вероятной организованной группы: бывшему председателю правления ГПЗКУ; эксдиректору департамента трейдинга корпорации; директору и конечному бенефициарному владельцу иностранной компании; доверенному лицу ее представителя; еще одному предполагаемому соучастнику.

Им инкриминируется завладение имуществом в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем, а также использование подложных документов. Квалификация - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле следователи НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему с зерном в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Вырученные от реализации похищенного зерна средства участники схемы пытались легализовать.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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