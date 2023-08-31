НАБУ разоблачило экс-директора опытного хозяйства НААН на хищении пшеницы на 23 миллиона

Национальное антикоррупционное бюро 31 августа сообщило бывшему директору государственного предприятия "Опытное хозяйство "Проскуровка" Мироновского института пшеницы имени Ремесла (Хмельницкая область) Национальной академии аграрных наук, а также директору частного предприятия о подозрении в завладении сельхозпродукцией ГП.

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Как говорится в сообщении бюро, еще в июле-августе 2018 года указанные лица завладели зерном озимой и яровой пшеницы общим весом более 5 тысяч тонн, которая была собственностью госпредприятия.

Впоследствии зерно было вывезено на элеваторы и продано другим субъектам хозяйственной деятельности. При этом установлено, что для сокрытия преступления подозреваемые заключили фиктивные договоры, по которым ГП якобы передало зерно пшеницы частному предприятию на хранение.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, стоимость зерна, которым завладели соучастники преступления, составляет около 22,9 миллиона гривен.

Действия бывшего директора ОХ квалифицированы по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В свою очередь, директора частного предприятия подозревают в организации вышеуказанных действий, а кроме этого, по части 2 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним также, что недавно НАБУ разоблачило пятерых участников организованной группы, завладевшей земельными участками на территории Фастова, находившимися в постоянном пользовании ГП "Опытное хозяйство "Дмитровка" НААН, а также землями ГП "Пущая Водица" на территории сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка.

В начале августа НАБУ разоблачило депутата Верховной Рады Анатолия Гунько и двух его пособников, один из них является его помощником, во время получения 85 тысяч долларов взятки. По данным следствия, депутат, возглавляющий временную следственную комиссию парламента по расследованию коррупции на предприятиях НААН, сам же и предложил бизнесмену получить под обработку землю, находящуюся в сфере управления академии.

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