НАБУ поймало чиновников на схеме вывода из госсобственности сельхозземель в Киевской области на 2 миллиарда (ФОТО)

Национальное антикоррупционное бюро 15 августа разоблачило пятерых участников организованной группы, завладевшей земельными участками под Киевом площадью более 1200 га. Как говорится в сообщении бюро, их действия привели к причинению государству более 1,8 миллиарда гривен ущерба.

Среди фигурантов - бывший заместитель руководителя госпредприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства", который считается организатором схемы.

Также это двое бывших должностных лиц Главного управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Киевской области, которых НАБУ считает исполнителями преступления (один из них – ныне руководитель одного из центральных органов исполнительной власти). Еще два фигуранта – это лица, связанные с экс-руководством Госгеокадастра, которые считаются пособниками в совершении преступления.

Все им сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное организованно й группой или в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2018-2019 годах организатор, имея влияние на должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями, находившимися в постоянном пользовании госпредприятий на территории региона.

Для этого он привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка. Установлено два эпизода - завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" около Киева.

Схема завладения землей в Фастове

По данным следствия, участники преступления обеспечили проведение инвентаризации земельных участков на территории Фастова, находившихся в постоянном пользовании ГП "Опытное хозяйство "Дмитровка", которое находится в ведении Национальной академии аграрных наук.

"Злоумышленники внесли ложные сведения в документацию, составленную по результатам инвентаризации, где указали, что право пользования земельными участками отсутствует - якобы в связи с ликвидацией государственного предприятия и отсутствием правопреемника, а потому участки были отнесены к землям запаса", - отмечают в бюро .

В дальнейшем, по данным НАБУ, участники преступления без ведома участников АТО воспользовались соответствующим законодательным механизмом и выделили на их имена в частную собственность земли, которые находились в постоянном пользовании ДГ "Дмитровка".

Впоследствии после приватизации земли ее перепродали третьим лицам официально по цене на порядок ниже рыночной стоимости. По данным экспертизы, земельные участки стоили около 715 миллионов гривен, в то время как частным предпринимателям были переданы за сумму около 85 миллионов.

Схема завладения землей под Киевом

Что касается земли в пригороде столицы, то это участки на территории бывших Софиевско-Борщаговского и Петропавловско-Борщаговского сельских советов бывшего Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 284,32 га и рыночной стоимостью почти 1,2 миллиарда гривен.

Особенностью этой схемы было то, что ГП "Пуща-Водица" по результатам инвентаризации зарегистрировало за собой право пользования земельными участками в 2016 году. В 2019 году ГП разработало соответствующую документацию на раздел части участков, утвержденную ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

"Однако подозреваемые, пытаясь завладеть указанными участками, подготовили от имени ГУ Госгеокадастра в Киевской области жалобу в Министерство юстиции об отмене регистрации права пользования земучастками ГП "Пуща-Водица", поскольку их раздел произошел якобы без согласования Госгеокадастра как представителя государства - владелец", – указывают в НАБУ.

После того, как комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации Минюста приняла решение об отмене решения госрегистратора, которым было зарегистрировано право постоянного пользования землями за ГП "Пуща-Водица", само право пользования не было отменено.

"Однако злоумышленники в дальнейшем обеспечили предоставление служащими ГУ Госгеокаластра в Киевской области указанных участков в частную собственность на имя участников АТО, большинство из которых даже не знали о реализации своего права", - выявили в бюро.

По его данным, и в этом случае планировалось изменение целевого назначения и последующая продажа земли частным компаниям, однако в 2020-2021 годах по инициативе НАБУ годах на все земли был наложен арест и издан запрет на их застройку и изменение целевого назначения.

В настоящее время устанавливаются и другие возможные участники преступления. Кроме того, расследуются факты подлога документов о представительстве интересов участников АТО.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Напомним также, что в начале августа НАБУ разоблачило депутата Верховной Рады Анатолия Гунько и двух его пособников, один из них является его помощником, во время получения 85 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, депутат, возглавляющий временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях НААН, сам же и предложил предпринимателю получить под обработку землю, находящуюся в сфере управления госакадемии.