Национальная академия аграрных наук Украины лишилась земель на 870 млн грн: ГБР добилось ареста участков

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства, которые привели к незаконному отчуждению 1,5 тысяч гектаров ценных земель чиновниками Главного управления Госгеокадастра в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в 2016-2017 годах тогдашний руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и двум юридическим лицам. В результате почти 1,4 тыс. гектаров государственной земли сельскохозяйственного назначения перешли в частную собственность. Причем эти земли относятся к особо ценным, и их отчуждение может произойти только с согласия академии.

В 2020 году сделка с землей НААН Украины повторилась — теперь уже с участием другого руководителя ГУ Госгеокадастра в Одесской области. В этот раз было незаконно отчуждено 72 га ценных земель.

Открыты два уголовных производства, и по ходатайствам следователей ДБР наложены аресты на земельные участки площадью 1505 га. Ориентировочная рыночная стоимость этих земель составляет более 870 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается — устанавливаются причастные к этим сделкам.

Преступникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее был установлено, что опытное хозяйство Национальной академии аграрных наук в Ровенской области отдало бизнесу 1600 га земли, которая была предназначена для выращивания селекционных образцов растений.

В итоге коммерсанты получили миллионные прибыли, а в отношении ГП "Опытное хозяйство "Белокриницкое", как неликвидного предприятия, начата процедура банкротства. По данным СБУ, схему с землей "крышевали" правоохранители.

Напомним, что президент Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало обвиняется в получении взятки в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем, а также в вымогательстве взятки в 4 млн грн за оставление на должности руководителя одного госпредприятий, входящих в структуру НААН.