Опытное хозяйство НААН даром отдало бизнесу 1600 га земли под Ровно и обанкротилось — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему хищения земли госпредприятия "Опытное хозяйство "Белокриницкое" Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук (село Белая Криница, Ровенский район Ровенской области).

Как говорится в сообщении спецслужбы, по предварительным данным, в незаконную аренду местным предпринимателям было передано около 1600 га земель НААН, а государству в результате такой схемы было нанесено 5,5 млн грн ущерба.

По данным следствия, всего во владении опытного хозяйства более 2 тысяч га земель, предназначенных для выращивания селекционных образцов растений.

Однако в 2020-2021 годах должностные лица госпредприятия подписали соглашения о сотрудничестве с рядом коммерческих компаний, в результате чего подконтрольные злоумышленникам фирмы получили возможность, не платя арендную плату, пользоваться 1600 га земель по своему усмотрению.

Более того, земельные участки они получили в пользование вместе с выращенной на них сельхозпродукцией, которую продавали по рыночным ценам. В свою очередь, представители опытного хозяйства от контроля за деятельностью предпринимателей самоустранились.

"Вследствие этого коммерсанты получили миллионные прибыли, а в отношении ГП "Опытное хозяйство "Белокриницкое" как неликвидного предприятия начата процедура банкротства", — сообщают в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, наложен арест на урожай сельскохозяйственных культур 2021 года, выращенный на упомянутых земельных участках.

"Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов, которые самоустранились от расследования, и не принимали мер для сохранения вещественных доказательств и защиты интересов государственного предприятия", — сообщили также в ведомстве.

В частности, указывается, что вопреки наложенному судом аресту на имущество и наличии разрешения на сбор урожая только для госпредприятия, представители коммерческих структур беспрепятственно приступили к уборке урожая.

Сотрудники СБУ во исполнение поручения прокурора прекратили противоправную деятельность, провели осмотр места происшествия и изъяли технику с урожаем (более 45 тонн сои), предотвратив таким образом кражу государственного имущества на более чем 700 тысяч грн.

В отношении сотрудников правоохранительных органов территориальное управление Госбюро расследований в Хмельницком открыто производство по статье 367 УК (служебная халатность).

Напомним, что год назад СБУ уже сообщала о том, что некие бизнесмены пытались завладеть урожаем подсолнечника на землях хозяйства "Белокриницкое". Отмечалось, что дельцы планировали переоформить права на урожай через подделку документов и использование фирм-прокладок. Тогда правоохранители изъяли и арестовали три комбайна, незаконно, по их мнению, собиравших урожай, а также грузовой транспорт с 40 тоннами подсолнечника.

Отметим также, что в конце августа в суд ушло дело о двух взятках президенту Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало. В июне полиция также сообщала о задержании человека, давшего Гадзало взятку в виде джипа.

Ранее же, 30 июля Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать админдолжности на три года за получение взятки в 300 тысяч долларов.