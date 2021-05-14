Политика 20 минут назад

Водитель пойманного на взятке главы НААН "работал" на шести предприятиях сразу — полиция

Никакой работы при этом человек в структурных подразделениях академии не выполнял

Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция

Следователи разоблачили личного водителя руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, одновременно получавшего заработную плату на шести государственных предприятиях в ряде регионов. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

В ходе расследования установлено, что, получая зарплату сразу в шести структурных подразделениях академии, фигурант не выполнял там никаких функций.

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14 мая в Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы относительно трудоустройства указанного работника, начисления и выплаты ему заработной платы.

Дело по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата имущества по сговору) расследуется Управлением коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора и с оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, что самого Гадзало подозревают в получении взятки в виде джипа. Сообщалось, что директор академии оказывал содействие в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН.

Перед этим, в конце ноября 2020 года, перед вручением ему подозрения, в полиции также сообщали, что разоблачили руководство НААН в разворовывании имущества академии в сговоре с руководителями коммерческих структур: аграрии по документам снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН.

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