Полиция просит арестовать главу Академии аграрных наук, пойманного на взятке в виде джипа

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому в коррупции директору Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от исполнения обязанностей.

Как отмечают в полиции, он подозревается по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки). Установлено, что директор академии оказывал содействие в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН.

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В свою очередь, новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также правоохранители установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.

За свою помощь фигурант получил "благодарность" в виде элитного внедорожника Volkswagen. Само же подозрение Гадзало вручили еще в начале декабря 2020 года.

Перед этим, в конце ноября 2020 года, в полиции сообщили, что разоблачили руководство НААН в разворовывании имущества академии в сговоре с руководителями коммерческих структур.

"Аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН. В коррупционную схему входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. А их в ведении академии — 480 тысяч га", — сообщили тогда правоохранители.

Также они выявили неправомерную растрату средств, выделенных на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.

Взятку же в виде внедорожника руководитель НААН, как тогда утверждалось, получил за "крышевание" этой преступной деятельности.