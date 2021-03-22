Общество 7 часов назад

Высший антикорсуд дал закарпатскому судье пять лет тюрьмы за взятку в $600

Кроме того, у пойманного на взятке служителя Фемиды отберут все имущество

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 22 марта признала виновным судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура в получении взятки и назначила наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Как отмечается в сообщении ВАКС, подсудимого также лишили права занимать должность судьи на три года.

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При назначении дополнительного наказания в виде лишения права занимать должность судьи суд исходил из того, что обвиняемый совершил данное преступление (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса) именно на этой должности с использованием соответствующего служебного положения, а поэтому дополнительное наказание назначено на максимально возможный срок.

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Мера пресечения в виде личного обязательства под внесенный судьей залог в 168,2 тысячи грн (80 прожиточных минимумов) оставлена без изменений до вступления приговора в силу.

Судья обвинялся в том, что он потребовал и получил 15 тысяч грн за принятие решения в пользу истца по гражданскому делу о взыскании долга за невыполненные работы. Отметим, что вменяемая ему сумма взятки на момент задержания составляла эквивалент 604 долларов (ныне — 541).

Гайдур был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро 5 февраля 2020 года сразу после получения всей суммы взятки. 30 апреля НАБУ завершило расследование дела, а 18 мая передало его в ВАКС.

Напомним, что в феврале ВАКС признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы судью другого суда в Закарпатской области, которого в марте 2019 года уличили в получении еще меньшей взятки.

Источник фото: Depositphotos

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