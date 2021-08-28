Дело о двух взятках главе Академии аграрных наук передали в суд

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершили расследование и 27 августа направили в суд обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, он обвиняется в получении взятки в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума академии.

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Кроме того, фигурант обвиняется в вымогательстве взятки в 4 млн грн за оставление на должности руководителя одного госпредприятий, входящих в структуру НААН, а также предоставление возможности продолжения в дальнейшем финансово-хозяйственных взаимоотношений между одним из субъектов хоздеятельности и указанным госпредприятием, сложившихся до этого на основании договоров по обработке земли.

Главе НААН по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в июне полиция сообщала о задержании человека, давшего Гадзало взятку в виде джипа.

Отметим также, что 30 июля Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать админдолжности на три года за получение взятки в 300 тысяч долларов.