Общество 1 час назад

Президент Академии аграрных наук получил еще одно подозрение: по взятке в 4 млн грн

Ранее Гадзало уже вменили получение взятки в виде джипа

Фото: скриншот видео Hliborob TV Фото: скриншот видео Hliborob TV
Фото: скриншот видео Hliborob TV

Следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили о новом подозрении во взяточничестве президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало.

Как говорится в сообщении ОГП, используя служебное положение, он требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствование проведению его хозяйственной деятельности.

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Ему вменяют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса. В прокуратуре при этом уточняют, что в данном эпизоде имел место "сговор группы лиц".

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21 мая Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения — залог в размере более 1,3 млн грн.

Напомним, что ранее Гадзало сообщено о подозрении в получении взятки в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входящего в структуру НААН, а также непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными компаниями.

Кроме того, за вознаграждение руководитель академии должен был включить определенного человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума академии.

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